Японская теннисистка, десятая ракетка мира Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии журнала Forbes.

В 2019 году доходы двукратной победительницы турниров Большого шлема (US Open-2018 и Australian Open-2019 - ред.) составили $37,4 млн. Из них в качестве призовых Осака заработала только $14,6 млн. Остальные деньги она получила от спонсоров. В частности, Осака заключила контракт с Nike на сумму $10 млн.

22-летняя Осака побила рекорд, установленный в 2015 году Марией Шараповой - $29,7 млн. В общем списке наиболее высокооплачиваемых спортсменов, который будет опубликован на этой неделе, Осака занимает лишь 29-е место. Помимо нее в сотне богатейших спортсменов мира есть только одна женщина - теннисистка Серена Уильямс. Ее доходы на $1,4 млн ниже, чем у Осаки.

Финансовый успех Наоми Осаки объясняется не только ее теннисным талантом, но и происхождением. У Осаки двойное японо-американское гражданство, поэтому в качестве своей ее воспринимают жители и первой, и третьей экономик мира. Но формально Осака - японская теннисистка. В Японии не так много спортсменов, обладающих статусом мировых звезд, поэтому они пользуются у спонсоров повышенным спросом.

Как сообщали "Подробности" ранее, пятикратный обладатель "Золотого мяча", нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд.