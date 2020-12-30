Буревій на Прикарпатті зніс автобусну зупинку [ Редактировать ]
Буревій на Прикарпатті повалив дерева, позривав дахи та зніс автобусну зупинку. Без електрики залишилися майже 30 населених пунктів. Найбільше збитків в Косівському, Богородчанському та Надвірнянському районах.
Там дерева попадали на житлові будинки. Минулося без жертв. Сильні вітри вирують і в горах - через це там погана видимість. Тож рятувальники закликають подорожувальників утриматися від походів.
по теме
Найбільше негода наробила лиха Косівському, Богородчанському та Надвірнянському районах. Там дерева попадали на житлові будинки. На щастя, обійшлося без жертв
Сильні вітри вирують і високо в горах - через це там погана видимість. Тож рятувальники закликають любителів гір, поки що утриматися від походів.
Падають, ковзаються, тупцюють, тримаючись за паркан, або повзуть! Уже другу добу прогулянка Києвом - стала екстремальним видом спорту
Майже дві сотні населених пунктів в Україні було знеструмлено протягом доби через масштабну негоду. Здебільшого від крижаних дощів постраждали Київщина, Житомирщина та Буковина
Київавтодор попереджає мешканців столиці про крижаний дощ і слизькі дороги. Рятувальники закликають водіїв бути вкрай обачними на шляхах