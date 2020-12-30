Буревій на Прикарпатті повалив дерева, позривав дахи та зніс автобусну зупинку. Без електрики залишилися майже 30 населених пунктів. Найбільше збитків в Косівському, Богородчанському та Надвірнянському районах.

Там дерева попадали на житлові будинки. Минулося без жертв. Сильні вітри вирують і в горах - через це там погана видимість. Тож рятувальники закликають подорожувальників утриматися від походів.