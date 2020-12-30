Поліція ліквідувала мережу торгівлі наркотиками [ Редактировать ]
Силовики провели масштабну операцію ліквідували мережу торгівлі наркотиками. Поліцейські перекрили два міжнародних канали, припинили діяльність трьох потужних нарколабораторій і ліквідували понад 100 інтернет-крамниць.
Через мережу щодоби збували майже 50 тисяч доз психотропів. Вартість вилученого товару, за цінами чорного ринку, понад 50 мільйонів гривень.
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