Число зараженных COVID-19 в Украине снова возросло [ Редактировать ]
По состоянию на утро среды, 30 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 045 348 человек. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 7 986 украинцев.
Общее число жертв коронавируса с начала эпидемии - 18 324. За сутки умерли еще 243 пациента.
Выздоровели с начала эпидемии 698 190 человек. Побороли болезнь за минувшие 24 часа 16 355 украинцев.
Госпитализировали в больницы за сутки 2 925 человек.
Как ранее сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину.
Читайте также, в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Еврокомиссия допустила к использованию препарат Pfizer и BioNTech.
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