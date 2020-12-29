В ВОЗ считают, что сейчас уже поздно пытаться остановить распространение новой разновидности коронавируса. Так называемая "британская" мутация коронавируса может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19.

Об этом рассказал профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Международной федерации тропической медицины.

Мас-Кома подчеркнул, что сейчас уже поздно пытаться остановить распространение новой разновидности коронавируса, так как случаи заражения уже зафиксированы в ряде стран Европы, Азии и Северной Америки.

"Вероятно, этот новый штамм станет причиной третьей волны пандемии в Европе", - заявил ученый.

Он напомнил, что штамм-мутант, обнаруженный в Италии в феврале, спровоцировал первую волну пандемии за пределами Китая. При этом некоторые исследования указывают на то, что вторая волна пандемии в Европе началась из-за штамма, который распространялся среди мигрантов-сборщиков фруктов в северной Испании, отметил эксперт.

"Эта вторая волна, которую мы все еще переживаем, началась еще до окончания первой. Таким образом, третья волна также может наложиться на вторую", - подчеркнул Мас-Кома.

Ранее сообщалось, что обнаружены пугающие последствия коронавируса у женщин.

Как писали "Подробности", новый "британский" штамм коронавируса набирает скорость и теряет силу.