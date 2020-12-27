"В Украине есть 3 млрд на закупку COVID-вакцин" - Шмыгаль [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно средств для закупки вакцин против коронавируса, а именно - 3 млрд, которые заложены в госбюджете именно на COVID-вакцину. Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook.
Шмыгаль заявил, что правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз.
Правительство и Офис Президента активно работают, чтобы в 2021 году Украина гарантированно имела значительно большее количество вакцин, кроме запланированных 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX
Он добавил, что на приобретение вакцины в Госбюджет-2021 заложено почти три миллиарда гривен.
Еще дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам.
Также он добавил, что у него уже состоялся разговор на тепу закупки вакцин от COVID-19 с послами G7 и Евросоюза и идут консультации со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком.
На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС
Кроме того, Кабмин по согласованию с бюджетным комитетом Верховной Рады уже выделил 1,3 млрд грн для Минздрава на вакцины.
Напомним, в феврале 2021 года должен начаться первый этап вакцинирования от коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что позже вакцину сможет купить каждый желающий.
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