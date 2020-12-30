У МОЗ анонсували збільшення кількості швидких тестів на коронавірус [ Редактировать ]
В Україні майже 8 тисяч нових випадків коронавірусу. здолали недугу 16 355 людей. Госпіталізовано близько трьох тисяч, померли 243 людини. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці, а також у Київській, Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.
Сьогодні у МОЗ повідомили, що очікують на поставку півтора мільйонів швидких тестів. Наразі по регіонах вже розподілено понад 260 тисяч таких систем.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми наполягаємо на більш такому великому застосуванню цих тестів. Для нас дуже важливо, щоб були максимально в місцях, ну, наприклад сільської місцевості там, де достатньо довготривалий процес відвезення біоматеріалу для проведення ПЛР тестування. На відміну від обласних центрів, Наша мета, щоб не менше мільйона тестувань в місяць ми проводили швидкими тестами на антиген.
по теме
Сироватку доправлятимуть у контейнерах із сухим льодом, далі зберігатимуть у холодильниках, і звідти розвозитимуть до пунктів щеплення.
За останню добу найбільше заражень виявили у Києві, на Запоріжжі, Миколаївщині та Дніпропетровщині. Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку епідемії вже перевищила мільйон
Знову вгору: майже сім тисяч. Це свіжа ковідна статистика в Україні. І хоча це більше аніж учора, а у понеділок кількість нових випадків коронавірусу були рекордно низькими - трохи більше чотирьох тисяч
Почати вакцинацію проти коронавірусу в Україні планують вже у січні. За умови, якщо препарат надійде у заплановані терміни. План масової імунізації населення передбачає 5 етапів
У ресторанах і кав'ярнях зростає ризик підхопити коронавірус, саме тому їм заборонили працювати. Так укотре пояснив логіку січневого локдауну міністр охорони здоров'я