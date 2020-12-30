В Україні майже 8 тисяч нових випадків коронавірусу. здолали недугу 16 355 людей. Госпіталізовано близько трьох тисяч, померли 243 людини. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у столиці, а також у Київській, Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях.

Сьогодні у МОЗ повідомили, що очікують на поставку півтора мільйонів швидких тестів. Наразі по регіонах вже розподілено понад 260 тисяч таких систем.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: