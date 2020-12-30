Наркотиків майже на мільйон гривень вилучили правоохоронці на Тернопільщині. Їх виготовляли вдома і збували шестеро чоловіків. Торгували і дешевими речовинами з макової соломки, яку купували у місцевих, і дорогою марихуаною елітного сорту.

А ще продавали психотропи - від шестисот гривень за таблетку. Зберігали наркотики у дачному будинку. Там під час обшуку правоохоронці знайшли ще й зброю.

Михайло Димида, начальник управління протидії наркозлочинності ГУНП в Тернопільській області: