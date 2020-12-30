Німці буквально штурмують зимові курорти країни, де саме напередодні Нового року випав перший сніг

Хоч на кілька годин, але в гори. Німці буквально штурмують зимові курорти країни, де саме напередодні Нового року випав перший сніг. І хоча короткі виїзди на природу не заборонені в рамках локдауну, політики просять людей відмовитися від такого відпочинку. Чому - Тетяна Логунова розкаже.

Коли всі заклади закриті, є одна дорога - на природу. Німецькі містечка, розташовані в горах, переживають справжній туристичний бум. Попри те, що готелі та ресторани не приймають гостей, а підйомники не працюють, люди все одно їдуть. Аби хоч кілька годин провести на свіжому повітрі. І покататися як не на лижах, то на санчатах.

Для нас це нагода провітритися, змінити краєвид. На жаль, ми з дружиною вже в тому віці, коли коронавірус особливо небезпечний. Але скажу чесно, якоїсь миті ти розумієш, що вже просто неможливо сидіти вдома.

Так само не змогли всидіти вдома й тисячі інших німецьких родин. Гірські регіони країни, де випав сніг, переповнені. На дорогах затори, на паркуваннях жодного вільного місця. Втім, туристи запевняють: дотримуватися соціальної дистанції вдається.

Звісно, стандартні півтора метра від інших. Ми приїхали о дев'ятій ранку, прогулялися лісом, взагалі майже не бачили людей. Зараз їх побільшало, але ми вже їдемо додому. До побачення!

Місцеві жителі від таких візитів містян "на день", м'яко кажучи, не в захваті.

Нам це не подобається, і нас теж можна зрозуміти. Цей коронавірус нині всюди. Так, бари і ресторани зачинені. Але люди, які до нас приїздять, вони ж ходять містом.

Зупинити навалу туристів намагається місцева влада. Мери міст попередили: якщо люди не схаменуться, перекриватимуть дороги.

Хартмут Мюллер, заступник мера міста Шміттен:

Я думаю, що і в наступні дні ситуація не зміниться. У дорослих будуть вихідні, у дітей канікули. Якщо люди масово їхатимуть до нас, ми будемо змушені блокувати під'їзди. Іншого виходу немає.

У ситуацію вже втрутилися і політики федерального рівня. Представники уряду закликали німців сидіти вдома і зайвий раз не наражати на небезпеку себе та інших.

Новий рік Німеччина зустрічатиме в умовах повного локдауну. І не виключено, що цей особливий режим продовжать до кінця січня. Завдяки суворим обмеженням німцям вдалося трохи уповільнити темпи поширення коронавірусу.

Але смертність, на жаль, зростає. За останню добу COVID-19 забрав життя понад тисячі людей. І це новий антирекорд за увесь час епідемії.