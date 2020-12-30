У місті-мільйоннику Дніпрі один з головних мостів не витримує навантаження

У місті-мільйоннику Дніпрі один з головних мостів не витримує навантаження. Опорні балки розмиває вода навіть після невеликого дощу. Місцеві кажуть: серйозної негоди шляхопровід може не витримати. Як зарадити руйнуванню - з'ясовувала Олена Мендалюк.

Шляхопровід Гальченка сполучає житлові масиви Тополя та 12 квартал у Дніпрі. Тут щодня проїжджають тисячі автівок, а під мостом - залізничні колії. Нещодавно місцеві жителі помітили - переправа почала руйнуватися. Насипи, які тримають балки, пошкоджені. Піски розмиті дощовою водою, видніються оголені бетонні конструкції.

Марина Курочка, мешканка житлового масиву Тополя в Дніпрі:

Мой дом вот он, Тополь-3, он находится над мостом. Может быть какие-то движение грунта идут. Дом стоит на склоне, полностью. Мало того, от железной дороги и от путепровода Гальченко в нашем доме идет вибрация. Из-за этого тоже может быть разрушения.

А вздовж усього шляхопроводу з'явилася тріщина.

Роман Василенко, мешканець житлового масиву Тополя в Дніпрі:

Это может быть плохая укладка, но, а там, опять же те же самые плавни которые у нас есть. Те же самые подземные потоки, как бы, как бы все может случится.

Візуально, критичних наслідків руйнування піщаного насипу немає, запевняє експерт Олександр Конопляник. Він очолює кафедру залізобетонних та кам'яних конструкцій Придніпровської академії будівництва. Причин такого стану шляхопроводу називає декілька.

Олександр Конопляник, завідувач кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій Придніпровської академії будівництва:

Этом могло произойти здесь в связи с поподанием воды, могло поподать из-за несоответсвующим отводом воды или с нарушением систем отвода воды. Сказать в каком состоянии грунты, которые находятся под ним, в каком состоянии сейчас опоры мы не можем без детального обследования.

Шляхопровід Гальченка перебуває на балансі міста. Комунальники вже його обстежували. Кажуть, причина і справді у водовідведенні. У вісімдесятих роках, коли зводили конструкцію, канали для стічних вод взагалі не передбачили.

Олександр Цирульніков, заступник начальника управління ремонту та експлуатації автодоріг Дніпровської міської ради:

Перед мостом за 20 метров, есть перехват для дождевой воды. Когда идет потоковая вода в течении полутора километров собирается данные, перехват не справляется. Вода которая идет больше она спадает с левого и правого бока моста и попадает на откос насыпи который состоит из песка.

Піщаний насип комунальники пообіцяли відновити. Планують перекласти і укріпити бетонні плити. Уже наступного року.