В среду, 30 декабря, премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским союзом. Это соглашение регулирует торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС после завершения Brexit. О подписании документа Джонсон сообщил на своей странице в Twitter.

Британский премьер подписал соглашение после его одобрения парламентом страны.

Подписывая это соглашение, мы выполняем суверенное желание британского народа жить по своим законам, принятым их собственным избранным парламентом.

Отметим, Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения вечером 24 декабря. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере после выхода Британии из Европейского союза.

Читайте также о том, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле. Оно начало работать еще в начале года с выходом Великобритании из ЕС. С 2021 года документ будет работать по новым правилам.

Кроме того, Британия и ЕС не завершили переговоры по Brexit. Они обсудили последние предложения ЕС по правилам рыбной ловли.