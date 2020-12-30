Премьер Британии подписал торговое соглашение с ЕС [ Редактировать ]
В среду, 30 декабря, премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским союзом. Это соглашение регулирует торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС после завершения Brexit. О подписании документа Джонсон сообщил на своей странице в Twitter.
Британский премьер подписал соглашение после его одобрения парламентом страны.
Подписывая это соглашение, мы выполняем суверенное желание британского народа жить по своим законам, принятым их собственным избранным парламентом.
Отметим, Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения вечером 24 декабря. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере после выхода Британии из Европейского союза.
Читайте также о том, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о свободной торговле. Оно начало работать еще в начале года с выходом Великобритании из ЕС. С 2021 года документ будет работать по новым правилам.
Кроме того, Британия и ЕС не завершили переговоры по Brexit. Они обсудили последние предложения ЕС по правилам рыбной ловли.
по теме
Британія готується до остаточного виходу з Євросоюзу. Які виклики можуть постати перед країною після 31 грудня?
Країни Євросоюзу почали отримувати перші партії вакцини від коронавірусу - цієї неділі у ЄС почнеться довгоочікувана імунізація населення
В понедельник, 21 декабря, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины от коронавируса Comirnaty
Чи подолає світ пандемію, якщо кількість скептиків зростатиме?
Автор пофантазировал и изобразил королеву, которая произносит речь вместе со своим правнуком