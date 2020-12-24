Це сталося. Після року переговорів. ЄС і Британія досягли угоди про майбутні відносини та вільну торгівлю після Brexit. Сторонам вдалося домовитися лише за тиждень до кінця перехідного періоду.

Він почався ще напочатку року із виходом Великої Британії з ЄС. До 31 грудня на країну все ще поширюються всі європейські правила, та з 2021 діятимуть нові.

Угода дозволить врегулювати і вилов риби у британських водах. Саме це питання досі блокувало підписання угоди.