Євросоюз та Британія досягли угоди про вільну торгівлю [ Редактировать ]
Це сталося. Після року переговорів. ЄС і Британія досягли угоди про майбутні відносини та вільну торгівлю після Brexit. Сторонам вдалося домовитися лише за тиждень до кінця перехідного періоду.
Він почався ще напочатку року із виходом Великої Британії з ЄС. До 31 грудня на країну все ще поширюються всі європейські правила, та з 2021 діятимуть нові.
Угода дозволить врегулювати і вилов риби у британських водах. Саме це питання досі блокувало підписання угоди.
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