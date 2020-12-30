Довіра до Зеленського: скільки громадян готові проголосувати за дійсного президента? [ Редактировать ]
Якби президентські вибори відбувалися сьогодні. Київський міжнародний інститут соціології - провів всеукраїнське дослідження. У КМІС порівняли теперішні рейтинги з результатами першого туру президентських виборів 2019.
Отже, зараз за Володимира Зеленського готові проголосувати не повні 28 відсотків громадян. І його рейтинг - "просів". Бо торік у першому турі за нього віддали голоси більше виборців на 2,5 відсотки. У Юрія Бойка зараз майже 21 відсоток народної довіри. І це аж на 9 процентів вище, аніж на виборах 2019 року. Рейтинг зріс майже вдвічі. Третій - Петро Порошенко. Зараз, згідно з опитуванням, він має 14 відсотків. У першому турі торік - було більше.
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