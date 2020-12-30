Напередодні свят запорізькі надзвичайники здійснили мрію восьмирічного хлопчика хоча б на один день стати рятувальником

Напередодні свят запорізькі надзвичайники здійснили мрію восьмирічного хлопчика хоча б на один день стати рятувальником. До школяра додому завітали цілим підрозділом. І не з порожніми руками. Як усе було - бачив Сергій Бордюжа.

З караульної частини екіпаж стартує наче на пожежу, в повній амуніції. Та цього разу за командира - Святий Миколай.

Рятувальники поспішали в гості. До восьмирічного Савелія, півтора року хлопчик був прикутий до ліжка. У нього складне захворювання суглобів.

Дана Луговська, мама хлопчика:

В школу пошли, в первый класс, все. Две недели отходили, и получается и начал сильно хромать. Со школы забираешь, прям идет и хромает ножкой.

Савелій розповідає: хоч і не вірить у казку, все ж таки написав листа Святому Миколаю. А в ньому хлопчача мрія - стати рятувальником. Коли про це дізнались справжні вогнеборці, не стали чекати, доки дитина підросте.

- Ну шо хлопці, приймаєте молодого бійця до себе в караул?

Окрім новорічних сюрпризів від Святого Миколая, хлопчик отримав головний подарунок - справжню форму рятувальника. А ще можливість розвідати усі секрети пожежної машини і навіть проїхатись у ній.

Савелій Луговський, юний рятувальник:

Я хочу стати пожежником. Тому що пожежники храбрі, мужественные, добросовестные. Они рискуют своей жизнью ради того, чтобы спасти людей, животных и всех.

Не так давно лікарі дозволили хлопчикові стати на ноги. Але поки що - з милицями. Та родина вірить - Савелій здолає недугу.

Альона Нестеренко, головний фахівець сектору зв'язків із громадськістю ГУ ДСНС України в Запорізькій області:

Ми щиро бажаємо маленькому Савелію здоров'я, здійснення всіх його інших заповітних мрій. І з нетерпінням чекаємо його до нас у гості, аби продовжити наше захоплююче знайомство.

На рахунку запорізьких надзвичайників за цей рік - не один десяток успішних рятувальних операцій. Та найважливішими вони називають ті, після яких усміхаються діти.