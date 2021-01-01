На греческом острове Астипалея планируют полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и перейти на электромобили Volkswagen. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что это первый в стране проект "умного зеленого острова".

"Этот амбициозный проект стал результатом тесного партнерства между греческим государством и концерном Volkswagen, который как лидер мировой автомобильной промышленности поставил себе цель к 2050 году сделать климатически нейтральными как всю свою автомобильную продукцию, так и само предприятие", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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Глава Volkswagen Херберт Дис подчеркнул, что проект пока не имеет аналогов и сможет показать, как мог бы выглядеть мир через 20 или 30 лет.

Астипалея - остров, который находится в южной части Эгейского моря к западу от острова Кос, его площадь составляет около 100 кв. км. Здесь проживают около 1 300 человек, которые занимаются сельским хозяйством и ежегодно принимают около 75 тыс. туристов. А еще на острове около 1 500 автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Их в рамках проекта планируется заменить примерно на 1 000 электромобилей, которые поставит Volkswagen. Вполне возможно, что Volkswagen будет продавать островитянам свои автомобили по льготным ценам.

Херберт Дис сообщил, что на первом этапе концерн вложит в проект 3 млн евро, а в среднесрочной перспективе инвестиции возрастут до 10 млн евро. Часть средств пойдет на создание по всему острову зарядной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Германии построят город без автомобилей. Населенный пункт, в который закроют въезд для автомобилей, разместят на участке площадью 16 гектаров.

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