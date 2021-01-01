Митрополит Павел поздравил православных верующих с Новым 2021 годом.

Видеоролик с поздравлением опубликован на YouTube.

Митрополит призвал украинцев не надеяться на кого-то, а трудиться самим, любить свое отечество и свой народ. К поздравлениям также присоединились общественные деятели.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым 2021 годом и пожелал всем здоровья и счастья. Новогоднее обращение президента длилось почти 15 минут. Гарант Конституции обратился к народу из Мариинского дворца в Киеве в присутствии детей.

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