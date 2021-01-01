"Снега, как в Антарктиде": полярники поздравили украинцев с Новым годом [ Редактировать ]
Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравил украинцев с Новым 2021 годом.
Поздравление опубликовано на сайте научного центра.
"Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" искренне поздравляют вас с Новым 2021 годом. Желаем здоровья, успехов и ... снега, как в Антарктиде", - говорится в поздравлении.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и пожелал всем здоровья и счастья. Новогоднее обращение президента длилось почти 15 минут. Гарант Конституции обратился к народу из Мариинского дворца в Киеве в присутствии детей.
Также мы писали о том, что военнослужащие на Донбассе поздравили украинцев с Новым годом. Они пожелали завершения пандемии коронавируса и свободы для Украины.
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