Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" поздравил украинцев с Новым 2021 годом.

Поздравление опубликовано на сайте научного центра.

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"Коллектив Национального антарктического научного центра и полярники со станции "Академик Вернадский" искренне поздравляют вас с Новым 2021 годом. Желаем здоровья, успехов и ... снега, как в Антарктиде", - говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и пожелал всем здоровья и счастья. Новогоднее обращение президента длилось почти 15 минут. Гарант Конституции обратился к народу из Мариинского дворца в Киеве в присутствии детей.

Также мы писали о том, что военнослужащие на Донбассе поздравили украинцев с Новым годом. Они пожелали завершения пандемии коронавируса и свободы для Украины.

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