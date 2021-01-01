У Києво-Печерській Лаврі святковою літургією відзначили початок нового 2021 року [ Редактировать ]
Щоб 2021 рік точно став ліпшим за попередній, молилися сьогодні у Києво-Печерській Лаврі. Традиційна літургія в ніч проти нового року відбулася в Успенському соборі.
За словами намісника обителі, літочислення допомагає переглянути наше життя, виправити помилки та стати кращими.
Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври:
Новый год - это только для нас. Он точка отсчета нашего времени. Потому что если бs мы не говорили 2021-й, то жили бы в пространстве. Это для нас дано. Завтра тот же самый день, с теми же проблемами, если еще не хуже и не больше. По этому, мы благодарим Бога за прошедший год и просим у Бога милости за то же самое время, которое будет в нынешнем лете Божьей милостью и благодатью.
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