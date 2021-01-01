Щоб 2021 рік точно став ліпшим за попередній, молилися сьогодні у Києво-Печерській Лаврі. Традиційна літургія в ніч проти нового року відбулася в Успенському соборі.

За словами намісника обителі, літочислення допомагає переглянути наше життя, виправити помилки та стати кращими.

Митрополит Павел, намісник Києво-Печерської Лаври: