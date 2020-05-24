Сгорели заживо: жуткие подробности смертельной аварии (фото) [ Редактировать ]
В суданском штате Северный Дарфур в жутчайшей аварии погибли десятки людей, грузовик с пассажирами столкнулся с грузовиком с прицепом, начался пожар. Об этом сообщает Синьхуа ссылаясь на Суданское информационное агентство.
По официальным данным погибли, по меньшей мере, 57 человек, более 20 получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.
фото: globallookpress
Стоит отметить, что Судан входит в число стран с самым высоким уровнем смертности от дорожно-транспортных происшествий. Аварии в основном происходят из-за небрежного вождения, плохих дорожных условий и неэффективности системы утилизации транспортных средств.
Напомним, Иранские власти назвали виновного в авиакатастрофе украинского самолета МАУ.
Ранее сообщалось, что в Пакистане разбился пассажирский самолет.
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