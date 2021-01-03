Пожар удалось локализовать в 15:40 и полностью ликвидировать в 15:52/ фото: ГСЧС Украины

В Хмельницкой области произошло возгорание в старинном женском Святого Великого Благовiрного Князя Александра Невского монастыре.

Огонь занял площадь в 100 квадратных метров. Пожар зверствовал в вспомогательной хозяйственной постройке на территории храма.

На момент прибытия первых подразделений горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза перекидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастыря.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что что пожар удалось локализовать в 15:40 и полностью ликвидировать в 15:52. В результате возгорания, пострадавших нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

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Кроме того, в Киеве закрыли монастырь из-за вспышки коронавируса. Коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили среди жителей монастыря.

Ранее мы писали, что за период 2020 года на территории Украины произошло более 30 тысяч возгораний различного характера. Сотрудники ГСЧС Украины настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности

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