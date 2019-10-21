Под Одессой вспыхнул мужской монастырь [ Редактировать ]
В Одессе вспыхнул мужской монастырь в одноэтажной постройке Свято-Иверского. Об этом накануне сообщила ГСЧС.
"По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений в 19:00 было установлено, что произошло загорание открытым пламенем одноэтажного деревянного здания барачного типа на площади ориентировочно 500 кв. м.", - говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших нет, а причины возгорания выясняются.
Ранее сообщалось о том, что в Иране вспыхнул нефтезавод, а под Одессой хозяева заживо сгорели в доме.
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