В Одессе ночью вспыхнул сильный на территории Свято-Успенского мужского монастыря. Полностью выгорело хозяйственное помещение площадью 1500 кв. м. Причиной пожара стал умышленный поджог, сообщает Одесская епархия Украинской православной церкви на своей странице в Facebook.

"Свидетели заявляют о том, что изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107. Возгорание удалось сразу потушить силами насельников монастыря при помощи огнетушителей. В это же время начался пожар в хозяйственном помещении. Жертв и пострадавших от пожара нет, но в процессе ликвидации пожара сломал ногу насельник Успенского мужского монастыря архимандрит Владимир (Якименко)", - говорится в сообщении.

Спасатели прибыли на место пожара через шесть минут после звонка на "101".

"На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым пламенем отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки. Спасатели локализовали пожар в 02:45 и ликвидировали его в 3:41 на площади 480 кв.м.", - сообщает ГСЧС в Одесской области.