Заявление главного санврача Украины, точнее "недоразумения от медицины" Ляшко о том, что Украина не будет регистрировать "Спутник V", поскольку в Минздраве планируют использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических испытаний, – это маразматический треп, не имеющий ничего общего ни с медициной, ни с интересами украинских граждан.

Хочу просветить господина Ляшко: на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из вакцин – ни Pfizer (третья фаза завершится в 2023 году), ни Moderna (в 2022 году), ни AstraZeneca (в 2023 году). Как и вакцина китайской компании Sinovac Biotech, о заключении контракта на закупку которой отрапортовал Президент Зеленский. Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до Президента Зеленского. Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги, и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее в Украине с получением для этого высоких технологий.

За 7 лет политики пещерной русофобии власти достаточно поиграли в геополитику, уничтожив и экономику, и медицину, и образование. Сейчас, когда на кону жизни и здоровье украинцев, пора наконец-то думать не об окриках и "хотелках" Вашингтона, а о национальных интересах. Тем более, что Запад живет политикой национального эгоизма, где нет места интересам Украины и Украинского народа.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа – За жизнь"