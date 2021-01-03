З пакетом на голові і зі скутими кайданками руками

З пакетом на голові і зі скутими кайданками руками. У Туреччині за загадкових обставин загинула українка. 25 річну Христину Новицьку виявили в її помешканні неподалік від Бодрума. Мати дівчини живе в Україні. Кілька днів не могла зв'язатися з донькою.

Тому попросила сусідів перевірити, чи все гаразд. Розслідує вбивство поліція Туреччини. На думку правоохоронців, розправу міг вчинити приятель загиблої. Однак розглядають також інші версії. Одна з них, чомусь, самогубство.

