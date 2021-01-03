Від ковідних обмежень втомилися вже в усьому світі. Антикарантинні протести вибухають час від часу в різних країнах.Так у Австралії сьогодні мітингували проти носіння маски. А її нещодавно зробили в країні обов'язковим аксесуаром у громадському транспорті та в публічних місцях. Учасники акцій переконані: маска не рятує від недуги, а навпаки сприяє її поширенню.

Тим часом у Сполучених Штатах підприємці протестують по-своєму. Вдаються до "ковідних хитрощів". Нові карантинні обмеження змушують американців шукати шляхи, як і закон не порушити, і водночас урятувати свій бізнес. Які саме рішення знаходять? І чому кафе раптом запрошують помолитися? Розкаже Дмитро Анопченко.

У більшості великих міст Америки ресторанчики такі, як цей, працюють тільки, що називається, "навинос". Приймати клієнтів усередині категорично заборонено. І через це бізнес потерпає. У столиці правила прописані чітко - не відступити. А от у Каліфорнії власники кафешок таки знайшли спосіб, як їх обійти.

Денніс усе життя тримає цю маленьку кав'ярню. Місце хороше, тут завжди було людно. Тож, каже, коли бачить порожній зал, серце кров'ю обливається.

Денніс Ксенос, власник кафе:

Увесь денний заробіток - 80 доларів, ну може 90. І мій банківський рахунок порожніє просто на очах. А у мене ж 12 працівників усіх треба утримувати!

Але зараз на дверях з'явилось оголошення: "Тільки для членів клубу. Один долар за членство, оплата всередині". У самому кафе і справді лежить паперова форма, куди записують охочих.

Замість того, щоб працювати для всіх, ми тепер відкриті тільки для членів клубу.

Спитаєте - навіщо? Виявилося, що у розпорядженні губернатора записано: "заборонити кафе та ресторанам обслуговувати відвідувачів усередині". Але про клуби, куди вхід тільки для членів, чиновники в цьому переліку написати забули. Тому коли всі сусідні "забігайлівки" торгують лише на вулиці чи взагалі зачинилися, містер Денніс почав приймати відвідувачів і формально нічого не порушує.

Я готовий був зачинитися. Думав, після цього ніколи вже не відкрию свій заклад. Але якщо можна схитрувати то чому б ні?

Утім, назватися "клубом" це ще, виявляється, скромно. Адже є і ресторани, які проголосили себе церквою. У Сполучених Штатах зареєструвати релігійну громаду легко, обмежень майже немає, тож і "храм любителів поїсти" за законом має право навіть у карантин приймати парафіян. А те, що люди всередині їдять так це, мовляв, обряд такий.

Ті, хто хитрувати не наважуються (ось як містер Дак), подібні витівки конкурентів згадують із роздратуванням, коли заходять у свої порожні ресторани. Максимум, щоб перевірити, чи все добре з газом і водою…

Дак Фам, власник ресторану східної кухні:

Кількість інфікованих постійно зростає, тож влада повинна щось робити. Але як власник бізнесу я маю запитання:чи є у вас докази, що обіди в ресторані якось сприяють поширенню ковіду? І що варто нас закрити і це якось допоможе?

Запитання риторичне, наукових досліджень немає, влада просто перестраховується. І дізнавшись із новин про "клуби ненажер" і "церкви смаколиків" думає тепер, як і їх закрити. А бізнес знову наймає юристів шукатимуть нові шпаринки в законі.