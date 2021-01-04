Вакцина Pfizer: после прививки "внезапно" умерла врач [ Редактировать ]
В Португалии, 4 января, после прививки скончалась 41-летний врач Соня Асеведо. Она получила укол COVID вакциной производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает местное издание Correio da Manha.
Стоит отметить, что Соня Асеведо работала педиатром в институте онкологии в Порту и была одним из 538 сотрудников, получивших вакцину.
Асеведо скончалась спустя 48 часов после укола. У нее остались двое детей.
Отец умершей утверждает, что у его дочери не было проблем со здоровьем. А после прививки от нее не поступало никаких жалоб на какие-либо побочные эффекты.
Ей сделали вакцину против COVID-19, но у нее не было никаких симптомов. Я не знаю, что случилось. Мне просто нужны ответы. Я хочу знать, что привело к смерти моей дочери.
Для выяснения причин смерти Сони Асеведо будет проведено вскрытие тела.
фото: Соня Асеведо
Как ранее сообщалось, в Греции врач попал в реанимацию после вакцинирования СOVID вакциной производства компаний Pfizer и BioNTech.
Читайте также, в Финляндии выявлен первый случай побочной реакции от вакцины Pfizer. А ранее в Евросоюзе одобрили вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.
Также мы писали о том, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.
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