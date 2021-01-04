В Греции врач попал в реанимацию после вакцинировани/фото: rbc

В пригороде Афин, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеканал Skai.

У 54-летнего мужчины, у которого не было основного заболевания, в прошлую среду проявились симптомы инфекции нижних дыхательных путей. Он прошел тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, и не имел никаких симптомов - одышка, лихорадка, кашель.

Как передают СМИ, состояние врача ухудшилось в канун Нового года, а 1 января его экстренно госпитализировали, так как был поставлен диагноз "дыхательная недостаточность из-за инфекции нижних дыхательных путей".

Стоит отметить, что после госпитализации 54-летнего пациента, много людей, а именно - противников вакцинации, о чередной раз выступили против вакцинацинации.

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На что в Министерстве здравоохранения страны указали, что нет убедительных доказательств связи с вакцинацией и тем что произошло с медиком после вакцинации, которую он прошел в прошлое воскресенье.

Как ранее сообщалось, в Великобритании начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. Вакцина будет доступна в более 700 пунктах вакцинации.

Напомним, вакцина от коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний.

Читайте также, в Финляндии выявлен первый случай побочной реакции от вакцины Pfizer. А ранее в Евросоюзе одобрили вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.

Также мы писали о том, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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