Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от коронавируса Pfizer. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Важно, что главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, однако его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.

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Она уточнила, что если будет получено по меньшей мере пять уведомлений, то они сообщат, какого рода побочные эффекты в них указывались

Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину, - ред.), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались

После того, как Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря 2020 года рекомендовало использование на рынке ЕС COVID-вакцины от Pfizer/BioNTech.

Стоит отметить, что в Финляндии 27 декабря были сделаны перые прививки - медикам.

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Известно, что вакцину от коронавируса уже получили медицинские работники пяти крупнейших больничных округов в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.

Главврач отделения вакцинации и борьбы с инфекционными заболеваниями в Ведомстве здравоохранения и социального развития THL Ханна Нохинек не удивлена появлению первой заявки о побочной реакции на прививку от коронавируса.

В случае с новыми прививками порог заявления ниже и заявки приветствуются. Когда речь идет о вакцине, которая давно используется, заявления обычно касаются лишь серьезных последствий.

Как Fimea, так и THL пристально следят за поступающими уведомлениями о побочных эффектах и сообщают о них на своих интернет-страницах.

Как ранее сообщалось, ВОЗ внесла вакцину Pfizer в экстренный список. Это первая COVID-вакцина, которую одобрила ВОЗ.

Напомним, в Евросоюзе одобрили вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Вакцину Comirnaty признали безопасной и эффективной, а также соответствующей необходимым стандартам качества.

Также мы писали о том, что в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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