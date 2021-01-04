В Британия, 4 января, впервые в мире 82-летнему пациенту сделали прививку COVID-вакциной совместной разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Об этом сообщает Sky News.

Вторым, кого вакцинировали AstraZeneca стал 88-летний учитель музыки - Тревор Ковлетт, третьим - профессор Эндрю Поллард.

Ранее около 53 тысяч доз вакцины внедрятся в шести больничных фондах в Оксфорде, Сассексе, Ланкашире, Уорикшире и в двух в Лондоне.

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Прививки доставят в небольшое количество в течение нескольких дней в два больничных фонда в Лондоне, по одному на юге и севере Англии, один в Мидлендсе (центральная часть Англии ред.) и один в Оксфорде.

После чего основную часть поставок получат сотни медицинских служб по всей Британии. COVID-вакцина будет доступна в более 700 пунктах вакцинации.

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Стоит отметить, что правительство страны надеется, что вскоре десятки миллионов доз будут в течение нескольких месяцев с целью введения двух миллионов доз в неделю.

Как ранее сообщалось, в Британии начинается вакцинация препаратом AstraZeneca. Тысячи медицинских работников уже прошли онлайн-обучение по вакцинации от коронавируса. За каждого вакцинированного резидента дома престарелых государство будет доплачивать медработникам, которые работают за пределами больниц, дополнительных 10 фунтов стерлингов - 13 долларов.

Читайте также, 54-летний заместитель главврача больницы попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. У мужчины спустя некоторое время появились симптомы инфекции нижних дыхательных путей, он находится на искусственной вентиляции легких.

Напомним,в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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