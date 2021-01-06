Украина могла бы лучше обеспечить себя вакцинами от коронавируса. Такое мнение высказал руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк.

Теперь страна, по его словам, может быть в одной волне вакцинации со многими странами Средней Азии и Африки.

По его словам, надо было иначе использовать средства ковидного фонда.

Купить вакцины - это даже не половина, а треть дела. Две трети - доставить их в регионы и там сделать прививку непосредственно людям. Там возникают еще большие риски.

Теперь Украина, по его словам, может находиться примерно в одной волне вакцинации со многими странами Средней Азии и Африки.

Эксперт считает, что ставка, скорее всего, будет делаться на обычную кабинетную вакцинацию, систему первичной медицинской помощи и семейных врачей. А они в свою очередь и так слишком загружены.

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