Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки зафиксировано всего 6 911 новых случаев СOVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
За сутки заболели 203 ребенка и 406 медработника.
Важно, что за сутки выздоровели от коронавируса 14 490 человека, зафиксирован 228 летальных случая.
Сделано 34 938 ПЦР-теста и 18 030 ИФА-тестов.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (931), Одесской (668), Запорожской (622), Киевской (596) и Харьковской (557) областях.
Как ранее сообщалось, в наиболее густонаселенном населенном пункте Австралии Южном Уэльсе в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом было принято решение ужесточить карантин.В штатах был введен масочный режим. В средине декабря 2020 года произошел скачок заболеваемости в Южном Уэльсе и городе Сидней.
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