В Украину возвращаются четверо украинцев, членов экипажа танкера Captain Khayyam, который задержали в территориальных водах Ливии еще 13 февраля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Домой направляются моряки Евгений Морарь, Владимир Тостоган, Олег Войнеровский и Павел Чайка. В декабре 2017 года ливийский суд приговорил их к пяти годам заключения по обвинению в контрабанде нефтепродуктов. Тогда украинским властям удалось добиться освобождения одной украинки, которая входила в состав экипажа.

Из-за проблем со здоровьем двух моряков украинские дипломаты неоднократно призывали власти Ливии освободить их по гуманитарным соображениям.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал освобождение украинских граждан и сообщил, что наконец-то они смогут встретить рождество в кругу семьи и близких.

Украинское государство не забывает и не оставляет в беде своих граждан. И мы делаем все возможное, используем все каналы, чтобы украинцы, которые хотят вернуться домой, могли это сделать.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба держит процесс возвращения моряков под личным контролем.

Президент Владимир Зеленский всегда настаивает на соблюдении одного важного и непоколебимого принципа "Украина не бросает своих". Это формула уважения нашего государства и граждан. Каждый раз, когда этот принцип подтверждается на практике, я горжусь Украиной. А для родных граждан, которые возвращаются, все проще. Они просто наконец смогут обнять своих близких.

Напомним, что согласно международным морскими конвенциями, члены экипажа отвечают только за доставку грузов и не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает владелец груза.

Ранее сообщалось, что пираты напали на украинских моряков в порту Касабланка.