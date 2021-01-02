Пираты напали на украинских моряков в порту Касабланка [ Редактировать ]
В африканском порту Касабланка 15 пиратов в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками попытались захватить судно "Viking Diamondс" с украинским экипажем. Но, украинские моряки отбили атаку пиратов. Об этом член экипажа судна Николай Иващук сообщил в группе Одесса как она есть в Facebook.
Как заявил Николай Иващук, инцидент произошел 1 января во время выгрузки судна "iking Diamond", экипаж которого состоит из 20 одесситов.
На судно напали пираты. 15 человек в масках и водолазных костюмах, с ножами и дубинками. В результате слаженной работы команды одесситов нападение удалось отбить, а подоспевшие военные смогли задержать часть нападавших
Он также рассказал, что одесситы своими силами задержали и обезвредили злоумышленников, но несколько пиратов сбежали.
Важно, что украинские моряки во время инцидента не пострадали.
Как ранее сообщалось, у берегов Нигерии пираты захватили шесть украинских моряков. Пираты в очередной раз захватили в плен моряков, среди которых оказалось шесть украинцев.
Напомним, ранее пираты атаковали танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа в Гвинейском заливе у берегов Нигерии, среди них шестеро – граждане Украины.
Как ранее сообщалось, морские пираты захватили танкер с украинцами на борту. Команда успела передать, что к судну на быстроходных катерах подошли вооруженные пираты, на борт забрались 8 человек. Нападение произошло в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.
Читайте также, у берегов Нигерии в результате нападения пиратов на судно захвачены десять членов экипажа, один из которых - украинец.
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