Декабрьские продажи автомобилей установили рекорд: ТОП-10 марок 2020 года [ Редактировать ]
Источник: TodayNews
Декабрь 2020 года стал рекордным месяцем для украинского авторынка. Продажи новых легковушек выросли на 7% по сравнению с декабрем 2019-го и достигли 9801 штук. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".
При этом в 2020 году украинцы приобрели 85,5 тысячи автомобилей, что всего на 3% меньше, чем годом ранее.
Шесть месяцев 2020 года продемонстрировали положительную динамику автопродаж: январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%).
По сравнению с другими странами Европы падение автопродаж в Украине не так "драматично", отмечают в "Укравтопроме".
Причиной этого является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, которая сложилась еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин, которая кардинально изменила структуру спроса на авторынке Украины.
ТОП-10 марок автомобилей в 2020 году:
- Renault - 14 360 штук (-2% по сравнению с прошлым годом).
- Toyota - 13 315 (+6%).
- KIA - 6 089 (-20%).
- Skoda - 5 061 (-19%).
- Hyundai - 4 031 (-21%).
- Nissan - 3 834 (-28%).
- Volkswagen - 3 690 (-21%).
- Peugeot - 3 037 (+28%).
- Suzuki - 2 966 (+13%).
- Mazda - 2 844 (+15%).
Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 - 5689 регистраций. Вторым по популярности автомобилем стал Renault Duster - 5534 регистраций. Третье место по продажам занимает Kia Sportage - 5043 штук.
Ранее сообщалось, что в Украине изменились правила регистрации автомобилей: что нужно знать.
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