Декабрь 2020 года стал рекордным месяцем для украинского авторынка. Продажи новых легковушек выросли на 7% по сравнению с декабрем 2019-го и достигли 9801 штук. Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей "Укравтопром".

При этом в 2020 году украинцы приобрели 85,5 тысячи автомобилей, что всего на 3% меньше, чем годом ранее.

Шесть месяцев 2020 года продемонстрировали положительную динамику автопродаж: январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%).

По сравнению с другими странами Европы падение автопродаж в Украине не так "драматично", отмечают в "Укравтопроме".

Причиной этого является крайне низкая потребительская активность на рынке новых авто, которая сложилась еще до пандемии COVID-19, вызванная как падением покупательной способности населения, ориентированного на сегмент недорогих автомобилей, так и политикой либерализации импорта бывших в эксплуатации машин, которая кардинально изменила структуру спроса на авторынке Украины.

ТОП-10 марок автомобилей в 2020 году:

Renault - 14 360 штук (-2% по сравнению с прошлым годом). Toyota - 13 315 (+6%). KIA - 6 089 (-20%). Skoda - 5 061 (-19%). Hyundai - 4 031 (-21%). Nissan - 3 834 (-28%). Volkswagen - 3 690 (-21%). Peugeot - 3 037 (+28%). Suzuki - 2 966 (+13%). Mazda - 2 844 (+15%).

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Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 - 5689 регистраций. Вторым по популярности автомобилем стал Renault Duster - 5534 регистраций. Третье место по продажам занимает Kia Sportage - 5043 штук.

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