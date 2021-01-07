Тарифи вгору. У новому році українці більше платитимуть за газ. Куб тепер коштує 7 гривень 20 копійок. Чому ціна зростає, і чи можливо знизити цифри в платіжках? Про це далі.

Січень. Традиційний час підбивати підсумки року минулого та будувати плани на рік новий. А ще це екватор опалювального сезону. І цінова - вершина!

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Мы получили под елочку новогодний подарок в виде повышения тарифов и цен на газ.

А чи можливо їх зменшити? І що для цього зробили в "Нафтогазі"?

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Власне нічого не зробив для того, щоб збільшити власний видобуток газу.

Скільки його зараз узагалі? Як НАК "попрацював" у 2020?

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Хотелось бы лучше. Скажем так. Хаха.

І чому найбільша державна компанія... збиткова?

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Король то голий! "Нафтогаз" України без транзиту російського газу не може показувати прибуткову діяльність.

Це перша і найголовніша причина збитків Нафтогазу. Бо транспортуванням російського палива тепер займається не НАК, а "Укртрансгаз". Тому офіційні прибутки "Нафтогазу" одразу скоротились. Як і об'єми палива, що йде через українську ГТС.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

За рік транзит упав десь на 37 відсотків. Ситуація така, що щороку транзит газу в Україні буде знижуватися.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

В прошлом году, мы прокачали меньше 60 миллиардов кубических метров. Да, все забронированные мощности "Газпромом" были оплачены, то есть конфликтов по контракту не возникло. Но, тем не менее динамика по сокращению транзита - она растет.

Як і з видобутком українського газу. Його на ринку стає менше.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Видобуток знизився орієнтовно на 500 мільйонів кубометрів. Тобто, пів мільярда.

Їх закачали з-за кордону. Загалом, за цей рік там купили понад 16 мільярдів кубометрів палива. Хоча за планами Кабміну та "Нафтогазу" ця кількість мала бути в рази нижчою.

Геннадій Кобаль, експерт у сфері енергетики:

Не відбулося очікуваного збільшення видобутку. На це було потрачено багато часу. Багато ресурсів. В тому числі коштів.

Але не допомогло! У 2020 потреби українців мав покривати газ вітчизняного видобутку. Та його об'єми з року в рік скорочуються! 2019 державна компанія Укргазвидобування "викачала" з родовищ майже 15 мільярдів кубів. Цьогоріч -14,5. Хоча мала вийти на 20 мільярдів! Виправити ситуацію має нова держпрограма - "Тризуб". Але...

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Проблема была в том, что программа "Тризуб" не была утверждена правительством. То есть, это была чистая инициатива НАК "Нафтогаз Украины". То есть его чиновников-руководителей.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

Єдиним альтернативним виходом для держави, тому що держава є власником "Нафтогазу" України, є виведення "Укргазвидобування" з-під контролю "Нафтогазу". Тобто, щоб це була дійсно самостійна компанія.

Яка зможе продавати український газ на вітчизняному ринку палива. Що це дає? Суми у платіжках можуть знизитися.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Потому что у нас по минимуму закупался бы импортный ресурс. По максимуму закупался бы украинский ресурс. Мы бы с вами говорили о цене где-то в районе 6,5 тысяч гривен за тысячу кубических метров. Плюс-минус.

Та чи захоче "Нафтогаз" відпускати свою "дочку"? Адже НАК, за підсумками держаудиту, має колосальні збитки!

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Там нашли нарушений, если мне не изменяет память, более чем на 200 миллиардов и 75 миллиардов не уплаченных денег НАК "Нафтогаз" Украины в бюджет.

Юрій Корольчук, експерт у сфері енергетики:

І в 2020,2021,2022,2023 році "Нафтогаз" України буде показувати мінус. Тобто у них не буде прибутку. Буде збиток. І цей збиток буде щороку коливатися десь від 15 до 20 млрд гривень.

Чи можливо його зменшити? І головне, як "мінус" перетворити на "плюс"? Відповіді ні керівництво "Нафтогазу", ні новий в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко поки не дають.