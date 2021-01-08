В эпоху, когда производители разнообразных устройств массово переходят на встроенные литий-ионные батареи, Microsoft в этом вопросе упорно остается консервативным. В их игровых новых контроллерах игровых приставок Xbox Series X|S до сих пор используются пальчиковые батарейки, а не аккумуляторы.

И это в то время, когда главный конкурент PlayStation от Sony давно использует в геймпадах DualShock и DualSense встроенные аккумуляторы. Почему Microsoft остается приверженцем старого способа питания, который кажется морально устаревшим и несовременным?

В недавнем интервью изданию Stealth Optional один из топ-менеджеров Duracell (известного производителя бытовых гальванических элементов, батарей, аккумуляторов) проговорился, что контроллеры Xbox всегда поставляются со сменными батареями из-за долгосрочной сделки между Microsoft и компанией Copper-Top.

По сути, Duracell согласилась поставлять Xbox батарейки на неопределенный срок.

Идея состоит в том, что, когда игроки заменяют севшие батарейки контроллера, они с большей вероятностью заменят их на батареи той же марки, а в комплекте они идут от Duracell.

Однако соглашение Microsoft и Duracell выходит за рамки контролеров.

Контроллеры Microsoft Xbox до сих пор используют батарейки

"Сделка между Duracell и Microsoft заключается в поставке аккумуляторных батарей для игровых приставок Xbox, а также аккумуляторов контроллеров", - сказал топ-менеджер Duracell Люк Андерсон.

Андерсон также добавил, что соглашение продолжает действовать и не закончится обозримом будущем, поскольку дата окончания не прописана.

Xbox Controller

Кажется странным утверждение, что Microsoft позволила бы себя привязать к такой долгосрочной сделке, учитывая, что все ее конкуренты используют внутренние перезаряжаемые батареи. Однако, в заявлении Microsoft указано, что ее решение использовать батарейки AA было "намеренным".

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