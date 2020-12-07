19 ноября стартовали официальные продажи игровой приставки PlayStation 5. Буквально сразу разразился настоящий скандал, связанный с этим устройством – стоимость игровой консоли от Sony "пробила стратосферу" из-за дичайшего дефицита.

Сейчас спекулянты наживаются на геймерах, продавая желанные игровые устройства вплоть до 40 тысяч гривен вместо официальной цены, установленной в размере 16799 гривен за обычную версию и 13499 гривен за Digital Edition без оптического Blu-Ray привода.

Причем подобная ценовая политика спекулятивного и вторичного рынка наблюдается не только в Украине, но и во всем мире. Большое число покупателей PlayStation 5 вовсе не брали ее для игр, а лишь с целю перепродажи для заработка – эдакий способ получить быстрые деньги. Так на Ebay цены варьируются от 900 до 2100 долларов в зависимости от жадности продавцов.

PlayStation 5

Эксперт издания The Verge провел исследование и выявил текущую "реальную" цену PlayStation 5. Она оказалась в районе 1024 долларов за обычную версию и 990 долларов за Digital Edition без оптического Blu-Ray привода.

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Это цена не себестоимости, а средний ценник на игровую приставку у перекупщиков. Т.е. примерно столько сейчас готов выложить покупатель, который не готов ждать официальных поставок, а желает приобрести ее перед рождественскими и новогодними праздниками.

Стоимость PlayStation 5 на одном из украинских розничных магазинов по состоянию на 7 декабря 2020 года

Причем такая неадекватно высокая стоимость наблюдается не только у PlayStation 5. The Verge обнаружили, что игровые консоли Xbox Series X|S, видеокарты Nvidia RTX 3090, 3080, 3070 и 3060 Ti и даже графические карты AMD RX 6800 и 6800 XT имеют невероятно высокие цены на рынке перепродажи. Причем стоимость их настолько высока, что даже самым оголтелым фанатам приходится дважды подумать перед тем, как покупать.

Стоит отметить, что все эти повышения цен связаны лишь с тем, что производители консолей, видеокарт и видеоигр не смогли справиться с невероятным покупательским спросом перед сезоном сильных распродаж.

В результате во многих торговых сетях случился коллапс, который привел к невозможности выдать устройства даже тем, кто сделал предзаказ задолго до его начала продаж. Это вызвало массовое недовольство у потребителей, который доходит порой до скандалов.

Подобная тенденция продолжится до тех пор, пока производители не удовлетворят спрос и не насытят рынок достаточным количеством устройств. Это может случиться не ранее лета 2021 года.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мы делали предварительный обзор PlayStation 5: скорость загрузки и новые возможности. В то же время Sony скрыла самую неприятную особенность PlayStation 5.

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