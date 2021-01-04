В Китае, 4 января, зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки там выявили более 70 новых случаев заражения. Об этом сообщает издание People's Daily, Chinа в Twitter.

On Sunday, the Chinese mainland reported:

- 33 new #COVID19 cases: 13 domestically transmitted cases (1 in Heilongjiang, 6 in Liaoning, 2 in Beijing, 4 in Hebei)

- 411 active cases in total, including 10 in critical condition

- 40 new asymptomatic cases: 26 from overseas pic.twitter.com/Q2nhYrubr9 — People's Daily, China (@PDChina) January 4, 2021

Стоит отметить, что 33 человека - активные больные COVID-19, еще 40 – пациенты с бессимптомным течением заболевания.

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Важно, что на данный момент в Китае диагностировано всего 411 активных случаев, в том числе 10 в критическом состоянии.

Новые случаи передачи коронавируса внутри страны зафиксировали в Ляонине (6), Хэбэе (4), Пекине (2) и Хэйлунцзяне (1).

Как ранее сообщалось, в Китае выявили первый случай мутации коронавируса. Штамм выявили у 23-летней женщины из Шанхая, которая 14 декабря прилетела из Великобритании. Женщина была госпитализирована после прибытия с легкими симптомами заболевания.

Напомним, новый штамм коронавируса из ЮАР добрался до Франции. Мутировавший коронавирус обнаружили у человека, который вернулся из Южной Африки. Он живет в регионе Верхний Рейн, который граничит со Швейцарией.

Также мы писали о том, что в Украине одновременно "зверствуют" пять штаммов коронавируса. Все они берут свое начало из Китайской народной республики.

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