В Китае, 4 января, зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки там выявили более 70 новых случаев заражения. Об этом сообщает издание People's Daily, Chinа в Twitter.

On Sunday, the Chinese mainland reported:

- 33 new #COVID19 cases: 13 domestically transmitted cases (1 in Heilongjiang, 6 in Liaoning, 2 in Beijing, 4 in Hebei)

- 411 active cases in total, including 10 in critical condition

- 40 new asymptomatic cases: 26 from overseas pic.twitter.com/Q2nhYrubr9