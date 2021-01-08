Геть нерадісна післясвяткова статистика ковіду у Швеції. Аж така, що парламент вирішив переглянути всю концепцію боротьби з вірусом у країні. Раніше шведська влада взагалі ігнорувала європейський досвід карантину. Коли ж кількість смертей стала просто загрозливою, вирішили діяти рекомендаціями, радили громадянам носити маски та тримати дистанцію.

І от тепер стало остаточно зрозуміло, що самими порадами не обійтися. Тож депутати ухвалили закон, за яким карантин стає обов'язковим, а його порушників - каратимуть. За що саме можна отримати штраф?

Уперше за 15 років шведським парламентаріям довелося вийти з різдвяної відпустки дочасно. Усе заради закону, що дозволить уряду нарешті закривати ресторани, бари, магазини й торгові центри, а ще штрафувати порушників карантину.

Лена Галленгрен, міністр соціальної політики Швеції:

Дуже втішена, що незабаром у нас діятиме цей закон, хай він і не вирішить усіх проблем, бо вимагає від нас розробки нормативних актів, специфічних для різних бізнесів. Треба зробити ще багато різнопланової і непростої роботи. І це моя відповідь на запитання, чому цей документ розробляли так довго.

Закон набуде чинності 10 січня і діятиме до вересня. Проте повністю руки уряду він не розв'яже. Розганяти домашні вечірки чи встановлювати комендантську годину, як у багатьох інших країнах, шведська влада не зможе. Проєкт редагували, бо опозиція наполягала на внесенні пункту про компенсацію підприємствам, які потерпатимуть від обмежень.

Лінда Модіг, представниця центристської партії Швеції:

Ми могли вигідніше використати наш час, зробити ґрунтовнішу пропозицію, і тоді нам не довелося б зараз вислуховувати критику та різні побоювання.

Те, що годі покладатися на відповідальність громадян, влада країни зрозуміла після гучного святкування Нового року. Сотні шведів запускали салюти, не дотримувалися соціальної дистанції. Відзначились і деякі високопосадовці.

Так прем'єр-міністр Стефан Левен відвідував магазин годинників у центрі Стокгольма, міністра юстиції Моргана Йоханссона бачили на закупах під час розпродажів перед Новим роком. А керівник шведського агентства з надзвичайних ситуацій Ден Еліассон взагалі полетів на Канари, хоч уряд закликав краян утриматися від необов'язкових закордонних поїздок.

Я вважав цю поїздку необхідною. У мене є дочка, яка там живе і працює. Тож святкував Різдво з нею і своєю сім'єю.

Зрештою, після критики в ЗМІ, посадовцю таки довелося піти у відставку. Тим часом у країні з 7 січня набула чинності рекомендація носити маски в громадському транспорті в години пік.

У мене є з собою маска, але це не дуже контролюють, більше покладаються на відповідальність кожного. І це одна з головних особливостей Швеції - щось у цьому є і хороше, і погане.

Та після майже року пандемії шведський уряд відмовився від стратегії, коли все - на відповідальності громадян. І лише тепер, коли в країні та світі розпочалася вакцинація, адаптує європейську модель боротьби з COVID-19.