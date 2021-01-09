В США опровергли появление "американского" штамма COVID [ Редактировать ]
В Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Соединенных Штатов опровергли сообщения о возникновении в стране нового штамма коронавируса. Ошибочная информация возникла из "спекулятивного" отчета рабочей группы Белого дома по коронавирусу.
В документе координатор группы Дебора Бирксон выдвинула гипотезу, что вторая волна пандемии в Соединенных Штатах почти вдвое превысила темпы роста заболеваемости из-за появления в стране более заразной версии COVID-19.
Отмечалось, что новый штамм на 50% заразнее предыдущего.
По информации издания, должностные лица CDC не согласились с ее оценкой и попросили убрать данное предположение из документа, но им отказали.
Читайте также последнюю информацию о зараженных коронавирусом в Украине.
по теме
Новый штамм коронавируса обнаружен в американском штате Колорадо
Пациент с коронавирусом убил своего пожилого соседа по палате за молитвы
Действие учетной записи было приостановлено после заявления Трампа
Действующему президенту США Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после завершения президентского срока
На сегодня у Украины продолжаются переговоры о поставках с ведущими мировыми производителями