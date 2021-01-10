Новый год и Рождество в 2021 году мы уже встретили, а вот новогоднее дерево еще стоит красивое и радует нас. Среди многих суеверных людей бытует обычай, что новогоднюю елку следует убирать не раньше Старого Нового Года, то есть 14 января. До этого момента она будет "отдавать" всю хорошую энергетику, способствуя гармоничным и счастливым отношениям между окружающими ее людьми.

Убрать елку из дома, по приметам, необходимо до Крещения 19 января. Накануне из дома выносили все символы рождественских праздников.

Когда стоит убирать елку – народные приметы

По поверью, новогодняя елка вбирает в себя негатив года, что ушел – так что избавиться от такого дерева стоит как можно раньше. Поэтому есть люди, которые убирают елку уже на утро 1 января – то есть сразу после Нового года.

если с елки стали сами по себе падать новогодние игрушки – якобы это домовой намекает на необходимость избавиться от елки;

ветки или их кончики стали буро-коричневого оттенка – в дереве накопилось слишком много негативной энергии;

ствол дерева расслоился – значит, дерево стало неустойчивым, и следует как можно скорее выбросить елку.

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В старину же расставались с елкой чуть позже. У наших предков одним из самых главных православных праздников было Крещение. Считалось, что в этот день необходимо было привести весь дом в порядок, убрать, а также "раздеть" елку. Ее убирали, как знак окончания святочного периода, устраняя все признаки рождественских праздников.

Если верить народным приметам, выносить новогоднее дерево к мусорным бакам, ни в коем случае нельзя. Таким образом вы можете потерять благополучие и достаток в доме. Лучшим вариантом будет, аккуратно порубить ее и сжечь. В этом случае вы не потеряете удачу в новом году.

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