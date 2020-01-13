В ночь с 13 на 14 января, в Украине отмечают старый Новый год. В этот праздник существует целый ряд традиций.

Согласно обычаям, в вечер 13 января люди готовят кутью с маслом и молоком, поскольку пост прошел. Этот ужин уже не постный, а готовиться из мясных и сытных блюд. Сидя за столом, семья благодарит Бога за полученные дары и просит новых на весь следующий год. Нужно приготовить 12 блюд, как в Святвечер. Обязательные блюда - пшеничнуя кутя и узвар, которые главные на столе до самого Крещения (19 января). Именно с кути начинают трапезу.

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По традиции как только начинает смеркать молодежь ходила по селу и щедровала, по сей день этот обычай поддерживают. За это щедривки их благодарят подарками, деньгами или продуктами. Главные персонажи шествия - Василь и Маланка, которые перешли в народную традицию из церковного календаря. 13 января отмечается день преподобной Мелании, а 14 января - Васильев день. Принято роль Маланки выбирать парня. Его наряжают в женскую одежду, подводят брови углем, румянят щеки.

Утром 14 января, в первый день Старого Нового года мужчины и мальчики проходят по домам и посевают - рассыпают зерно, приговаривая пожелания хозяевам - в первую очередь принято ходить к родным, крестным, потом к соседям. Посевалки передаются из поколения в поколение. Считается что этот обряд приносит хороший урожай и приплод скота.

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