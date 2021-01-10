Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, который разбился возле Джакарты, не подавал сигнала тревоги. Продолжается операция по поиску обломков воздушного судна. Об этом сообщает агентство Antara.

Заместитель главы отделения по сделкам и готовности Поисково-спасательного управления Индонезии Бамбанг Сурио Аджи отметил, что сейчас пытаются установить причины, почему самолет не подал сигнал.

"Нам нужно определить, почему он не передал сигнал... Поэтому поисково-спасательное управление все еще пытается выяснить, почему аварийный радиомаяк оставляют вне передачи сигнала", - заявил он.

Читайте также все, что известно о катастрофе в Индонезии.

Как ранее сообщали, под Киевом, недалеко от села Гоголев Броварского района упал двухместный самолет. На месте происшествия работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.

В Тернопольской области разбился самолет. Полицейские обнаружили воздушное судно с разбитой кабиной и оторванным мотором.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.