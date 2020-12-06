Под Киевом упал самолет: есть пострадавшие [ Редактировать ]
Под Киевом, недалеко от села Гоголев Броварского района, 6 декабря упал двухместный самолет.
фото: npu.gov.ua
По данным правоохранителей, при крушении пострадали пилот и инструктор, они получили травмы разной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.
Стоит отметить, что на месте происшествия работает патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
Пока о причинах случившегося ничего неизвестно.
Но, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК.
Напомним, 8 января 2020 года пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени Хомейни в Тегеране.
Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил провести расследование крушения самолета авиакомпании МАУ, а также проверить все самолеты гражданской авиации Украины.
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