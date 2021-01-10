Авиакатастрофа в Индонезии: найдены останки пассажиров и обломки самолета [ Редактировать ]
В Индонезии нашли останки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море на глубине 23 метров.
"Мы получили отчет от команды водолазов, в котором указано, что видимость в воде была приемлемой, что сделало возможным выявление ряда фрагментов самолета", - сообщил командующий вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто.
Пока непонятно, что стало причиной аварии. Местные рыбаки, находившиеся 9 января на север от побережья Джакарты, сообщили, что слышали взрыв около 14:30 по местному времени в субботу.
На борту было 62 человека, среди которых семь детей и трое младенцев. В результате происшествия никто не выжил.
Как ранее сообщали, под Киевом, недалеко от села Гоголев Броварского района упал двухместный самолет. На месте происшествия работала патрульная полиция, следственно-оперативная группа, спасатели и медики.
В Тернопольской области разбился самолет. Полицейские обнаружили воздушное судно с разбитой кабиной и оторванным мотором.
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