В Україні минулої доби - понад 5 тисяч інфікованих коронавірусом. І стільки ж тих, хто подолав хворобу. Ушпиталили за попередню добу майже половину всіх, хто захворів.

У лідерах за кількістю заражених Одеська, Київська, Харківська, Миколаївська області та столиця. Усього від початку пандемії в Україні на COVID-19 занедужали понад мільйон 115 тисяч людей.