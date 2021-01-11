COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні минулої доби - понад 5 тисяч інфікованих коронавірусом. І стільки ж тих, хто подолав хворобу. Ушпиталили за попередню добу майже половину всіх, хто захворів.
У лідерах за кількістю заражених Одеська, Київська, Харківська, Миколаївська області та столиця. Усього від початку пандемії в Україні на COVID-19 занедужали понад мільйон 115 тисяч людей.
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