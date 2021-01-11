Министр здравоохранения Максим Степанов назвал главные цели введения жесткого карантина в Украине. Среди них ограничение контактов и снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой заболеваемости гриппом.

По его словам, во время новогодних праздников было большое количество контактов между людьми, которые в обычной жизни не пересекаются. При этом население имело достаточно большую мобильность.

"У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других празднований. У нас было перемещение граждан. Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования", - сказал Степанов.

В связи с этим в Министерстве здравоохранения прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. При этом у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этой и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных на грипп", - заявил министр.

Он добавил, что грипп является сезонным заболеванием, которое имеет подобные к коронавирусу осложнения и также передает воздушно-капельным путем.

"Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно", - отметил Степанов.

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