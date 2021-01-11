Гиркин "Стрелков" - один из самых известных главарей боевиков на Донбассе Источник: открытые источники

Власти псевдореспублик на Донбассе делают все, чтобы превратить оккупированную территорию "в отстойник, вонючую канаву", при этом прикрываясь идеей "русского мира". Об этом заявил бывший главарь террористов на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью российcкому блогеру Петру Калашникову.

Журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент с рассуждениями бывшего "министра обороны ДНР".

Гиркин-Стрелков говорит, что захваченная боевиками часть Донбасса превратилась в "безнадежную, унылую, грязную, вонючую клоаку", а жители испытывают дикое разочарование, поскольку устали от бесконечной "бойни" и обнищания.

О своей собственной роли в создании "помойки" на оккупированной части Украины Гиркин предпочел умолчать, иронизирует Казанский.

Самое потрясающее, что это говорит создатель ДНР. Который сам же всюду хвастается, что именно он нажал спусковой крючок войны. И теперь он поносит ЛДНР с таким видом, словно не имеет к их созданию никакого отношения.

Напомним, что Игорь Гиркин "Стрелков" - один из самых известных участников военного конфликта на востоке Украины. Полковник ФСБ в отставке, в 2014 году он занимал должность "министра обороны" так называемой "Донецкой народной республики".

Именно он первым сообщил, что боевики сбили самолет, которым оказался пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда в небе над Донбассом погибли 298 человек. Стрелков является одним из четырех обвиняемых по этому делу.