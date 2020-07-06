"На Донбассе вместо витрины "русского мира" возникла помойка" - Гиркин (видео) [ Редактировать ]
Оккупированные районы Донбасса превратились в "помойку", а жители испытывают дикое разочарование, поскольку устали от бесконечной "бойни" и обнищания. С таким признанием выступил бывший главарь террористов на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) в интервью российскому видеоблогеру Андрею Караулову.
Дикое разчарование. Большинство тех, кто тогда ждал Россию, думают: когда же это все уже кончится. Устроили шестилетний ужас без конца, бесконечную бойню. Пусть даже мало интенсивную, это все равно бойня - люди погибают каждый день...
На Донбассе люди сейчас живут хуже, чем в России, и хуже, чем в Украине. Вместо витрины "русского мира" возникла помойка... Там можно только спиться, потому что только алкоголь дешевый.
О своей собственной роли в превращении Донбасса в место "бойни" Гиркин предпочел умолчать.
Напомним, что Игорь Гиркин "Стрелков" - один из самых известных участников военного конфликта на востоке Украины. Полковник ФСБ в отставке, в 2014 году он занимал должность "министра обороны" так называемой "Донецкой народной республики".
Именно он первым сообщил, что боевики сбили самолет, которым оказался пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда в небе над Донбассом погибли 298 человек. Стрелков является одним из четырех обвиняемых по этому делу.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на встречу лидеров "нормандской четверки" в ближайшее время.
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