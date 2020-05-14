В Донецке арестован Леонид Харченко по кличке "Крот" - один из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" рейса МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Как стало известно, Харченко задержали 11 марта возле его дома в Донецке. Он был арестован и помещен в СИЗО так называемого "министерства юстиции" самопровозглашенной "ДНР", которое находится по улице Кобозева, 4.

"Обвинения смешные - якобы участие в незаконном обыске в 2014 году и незаконное хранение оружия. По первому пункту у потерпевших к нему претензий нет. По второму - этот пистолет ему в 2019 году выдали в "министерстве госбезопасности" для обеспечения личной безопасности в связи с делом МН17", - поведал один из источников "Русской службы Би-би-си".

По силовиков, опрошенных журналистами, Харченко арестовали, чтобы не допустить его похищения спецслужбами Украины.

Об этом свидетельствует тот факт, что Леонид Харченко был "арестован" через два дня после того, как в Нидерландах начался суд по делу о крушении малазийского "Боинга". В Нидерландах Харченко предъявили официальные обвинения в причастности к крушению “Боинга”, суд начался 9 марта этого года.

Украинские власти объявили Харченко в розыск в июле 2015 года. Ему заочно предъявили обвинение в создании террористической группы, в 2019 году против него возбуждено уголовное дело по подозрению в причастности к крушению "Боинга" МН17.

Напомним, что в июле 2019 года спецслужбы Украины похитили из "ДНР" бывшего командира противовоздущной обороны Владимира Цемаха, имевшего статус ключевого свидетеля по делу о крушении "Боинга". Позднее он получил статус подозреваемого. Украина обвиняла Цемаха в создании террористической группы.

Несмотря на то, что выдачи Цемаха требовали Нидерланды, в сентябре 2019 года его выдали России в рамках обмена пленными. После этого Цемах вернулся на территорию Донецкой области, неподконтрольную Киеву.